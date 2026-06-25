Beykoz'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Beykoz'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Beykoz\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
25.06.2026 11:59
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Beykoz'da düzenlenen operasyonda 10 bin 185 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli serbest bırakıldı.

BEYKOZ'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, ele geçirilen farklı medeniyetlere ait olduğu değerlendirilen ele geçirilen 6 bin 819 eser ve 3 bin 366 sikke İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Sergiyi ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Kültürel varlıklarımız aynı zamanda ülkemizin ortak hafızası ve insanlığın evrensel mirasıdır. Bu varlıklarımızı korumak, geçmişimize sahip çıkmak olduğu kadar, onları geleceğe taşımak adına da bu mirası taşımaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak yasa dışı her türlü faaliyetin karşısındayız" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçu kapsamında, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Beykoz'da düzenlediği operasyonda Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Urartu, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 6 bin 819 obje ile 3 bin 366 sikke ele geçirildi. Uzmanlar tarafından yapılan ilk incelemelerde, ele geçirilen eserlerin büyük bölümünün müzelerde sergilenebilecek nitelikte olduğu değerlendirilirken, eserlerin farklı medeniyetlerin sosyal yaşamını, inanç sistemlerini, sanatsal anlayışlarını ve ekonomik faaliyetlerini yansıtan arkeolojik objeler, sikkeler, kitabeler ve çeşitli tarihi eserlerden oluştuğu belirtildi. Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

'KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZ ÜLKEMİZİN ORTAK HAFIZASI VE İNSANLIĞIN EVRENSEL MİRASIDIR'

Operasyonda ele geçirilen toplam 10 bin 185 tarihi eser, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sergi alanını gezerek operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti. Daha sonra operasyon hakkında bilgi veren Yıldız, "Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, kültürel varlıklarımızın yasa dışı ticareti ve yurt dışına kaçırılmasının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Beykoz ilçemizde bir operasyon gerçekleştirilmiş ve iki şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyon neticesinde; Sümer, Urartu, Hitit, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin yanı sıra Bizans ve Antik Yunan dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ve materyal ele geçirilmiştir. Kültürel varlıklarımız aynı zamanda ülkemizin ortak hafızası ve insanlığın evrensel mirasıdır. Bu varlıklarımızı korumak, geçmişimize sahip çıkmak olduğu kadar, onları geleceğe taşımak adına da bu mirası taşımaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak yasa dışı her türlü faaliyetin karşısındayız" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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