Beykoz'da Servis Minibüsüyle Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 11 Yaralı

29.04.2026 08:57
BEYKOZ'da servis minibüsüyle otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi Akbaba Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 LZH 129 plakalı servis minibüsü ile 34 NSB 136 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada minibüs ve otomobilde bulunan 1'i ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: DHA

