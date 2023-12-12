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Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi Güneş Enerjisiyle Çalışacak - Son Dakika
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Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi Güneş Enerjisiyle Çalışacak

Beylikdüzü Belediyesi'nin örnek projelerinden olan Beylikdüzü Mutfak ve Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, güneş enerjisi santraliyle kendi enerjisini üretecek. Merkez, olası afet anlarında elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek ve hizmetlerini aralıksız sürdürebilecek.

Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi Güneş Enerjisiyle Çalışacak
12.12.2023 - 16:47,  Güncelleme: 17:04
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Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi ile Beylikdüzü Mutfak, kendi enerjisini üretecek. Merkeze kurulan güneş enerjisi santraliyle olası afet anlarında yaşanabilecek elektrik kesintilerinde hizmetler aralıksız sürdürülecek.

Beylikdüzü Belediyesi'nin afetlere hazırlık konusunda örnek projelerinden olan Beylikdüzü Mutfak ile Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, kendi enerjisini üretecek. Merkezin enerjisi, kurulan 234 adet solar güneş paneliyle karşılanacak. Bu sayede merkez, olası afet anlarında yaşanabilecek elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek ve hizmetlerini aralıksız sürdürebilecek.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİNİN 1 OCAK'TA DEVREYE ALINMASI PLANLANIYOR

Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Elektrik Mühendisi Murat Ayar, "Dereağzı Mahallesi'nde bulunan Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi'nde güneş enerjisi santralinin kurulumunu gerçekleştirdik. Toplamda 234 adet solar güneş enerji paneli kullanıldı. Bunun şu an BEDAŞ geçici kabul onay aşamasındayız. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle güneş enerji santralinin devreye alınması planlanmaktadır. Güneş enerji santralinin buraya kurulma amacı da deprem anında bütün bölgede elektrik enerjisi gitse bile buradaki güneş enerji santralinden elde edilen ve depolanan elektrik enerjisi ile kesintisiz şekilde mutfak çalışmaları ve yemek ihtiyacının karşılanabilmesini sağlamak" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi Güneş Enerjisiyle Çalışacak - Son Dakika
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