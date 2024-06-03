Beylikdüzü Belediye Meclisi\'nde İmamoğlu İnşaat\'ın villa inşaatında kaçak kat tartışması

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Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde, İmamoğlu İnşaat'ın villa inşaatında kaçak kat yapılmasına ilişkin soru önergesi tartışmaya neden oldu.

Beylikdüzü Belediyesi Meclisi haziran ayı toplantısı birinci oturumu Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Özden Bilgiş, "Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde mülkiyeti CHP Meclis Üyesi ve ailesine ait olan 7 bin 758 metrekare alana sahip 1056 ada, 8 parselde 5 Ekim 2022 tarihli yapı ruhsatına istinaden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait İmamoğlu İnşaat firması tarafından yapılmakta olan 17 villa inşaatında, çatılar imar mevzuatında ve yönetmeliğinde tarif edilen ve onaylı projesinde görüleceği şekilde yapılmayıp saçaklarda sıfır olması gerekirken bir metreden fazla yükseltilerek çekme kat şeklinde gayrinizami olarak yapılmıştır. İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek ilçelerden Beylikdüzü ilçemizde tüm bu deprem risklerinin göz ardı edilip insan yaşamı riske atılarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait olan İmamoğlu İnşaat tarafından kaçak çekme kat yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bu soru önergesini sunmadan önce acı bir tevafukla Küçükçekmece'de bir binanın kendiliğinden dün çöktüğünü anımsatan Bilgiş, şöyle konuştu:

"Küçükçekmece ilçesi CHP'li Belediye Başkanı, üç farklı binanın, ilk tespitte üzerinde kaçak olarak yapılan çatı katı bulunduğunu söylemiştir. Bu vesileyle bu acı olayda hayatını kaybedene Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu acı olayların tekrarlanmaması için gerekli çalışmaların hızlıca yapılmasını ve depremle ilgili önlemlerin hızlıca alınması gerektiğini düşünüyoruz."

"İmamoğlu İnşaat firmasının yaptığı ve CHP Meclis Üyesinin mülkiyeti olan parselde bu kaçak imalata belediyenin neden izin verdiğini" soran Bilgiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem riskinin çok yüksek olduğu bölgemizde, özellikle binaların taşıma kapasitesinin statik hesaplardan alınan yükleme kabulünden fazla yapılan yükün oluşturacağı hayati tehlikeyi yönetiminiz neden dikkate almamıştır? İmar Yönetmeliği açısından aykırılığı ayrıca diğer kamu suçudur. Mevzuata uygun olmayan bu imalat ile ilgili belediyemiz tarafından gereği yapılarak yapılan işlemlerle ilgili grubumuza ve meclisimize yazılı olarak bilgi verilmesini talep ediyoruz. Yapılacak işlemlerin takipçisi olacağımızı ve gerekli işlemlerin yapılmadığı takdirde devletimizin diğer kurumlarını bilgilendirerek kaymakamlığa ve savcılığa işlemlerin yapılması için gerekli başvuruları yapacağımızı meclisimizin bilgisine sunarız."

"Susar mısınız? Söz vermeden konuşmayacaksınız"

Başkan Çalık ise Bilgiş'e kameraların çektiğini ve kameralara son bakış atıp atmadığını sorarak, Meclis'in canlı yayınlandığını söyledi.

Bilgiş'in araya girerek bu duruma tepki göstermesi ve saygıya davet etmesi üzerine Çalık, "Susar mısınız? Söz vermeden konuşmayacaksınız. Lütfen, rica ediyorum. Ne demek mikrofon orada. Herhalde tekrardan belediyede çalışma arzunuz var Özden Hanım. Öyle mi? Bunun önerge olmadığını siz de biliyorsunuz değil mi?" dedi.

Bilgiş'in, "Şahsıma yönelik konuşmayınız, çok yanlış yapıyorsunuz." sözleri üzerine Çalık, "Benimle karşılıklı konuşmayın. Lütfen Grup Başkanvekilimiz, susturur musunuz meclis üyenizi? Ticari bir ahlak var. Siz kaç kez zikrediyorsunuz. Neleri zikrettiğinizin farkında mısınız? Dersiniz ki şu ada, şu parselle ilgili böyle bir şeyiniz var. Üstüne basa basa. Orada bir ticari şirket var." diye konuştu.

Çalık'ın, Özden Bilgiş'in önceden belediyede çalışan bir kamu görevlisi olduğunu ve ofisinin bulunduğunu ifade etmesi üzerine Bilgiş, "Sizin gibi Başkanım, siz de yapıyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine sinirlenen Çalık, "Lütfen Özden Hanım sizi Meclis'in dışına alabilir miyiz?" diyerek Meclis'ten çıkmasını istedi.

O sırada Meclis'te bulunan AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanvekili Ömer Çolak'ın araya girmesi ve saygısızlık yapmamasını söylemesi üzerine Çalık, "Meclis'in insicamını bozamazsınız kardeşim. Meclis'e ve Meclis Başkanı'na saygı göstereceksiniz. İlçe başkanının konuşma hakkı yok Meclis'te. Susar mısınız Ömer Bey? Siz meclis üyesi misiniz? ya ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun?" dedi.

Meclis Başkanı'nın yetkililerini tek tek okuyabileceğini söyleyen Çalık, "Şu an Meclis'in huzurunu sağlamakla mükellefim. Tamam mı? Bir daha bu üslubu kullandığınızda benim neler yapacağımı görürsünüz." diye konuştu.

Tartışmanın ardından yapılan oylamada, soru önergesi CHP grubunun "hayır" oyu kullanması nedeniyle oy çokluğuyla reddedildi.