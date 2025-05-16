Beylikdüzü Bıçaklı Saldırı Davası Ertelendi - Son Dakika
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Beylikdüzü Bıçaklı Saldırı Davası Ertelendi

Aydın Karay'ın bıçaklanarak ölümüyle ilgili duruşma sanık avukatının yokluğunda ertelendi.

16.05.2025 19:20
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BEYLİKDÜZÜ'nde 1 Eylül 2023'te çalıştığı markette arkadaşını korumaya çalışırken Yusuf Ceyhun Türkgenç'in bıçaklı saldırısına uğrayan ve hayatını kaybeden Aydın Karay davasında altıncı duruşma görüldü. Duruşma, sanık avukatının katılmaması nedeniyle 27 Mayıs'a ertelendi.

Beylikdüzü'nde 1 Eylül 2023'te meydana gelen olayda, alkollü olduğu öne sürülen Yusuf Ceyhun Türkgenç, alışveriş yapmak için girdiği markette çalışanlarla tartıştı. Bir çalışanı, 'Sen bekle ben geliyorum' diyerek tehdit ettikten sonra marketten ayrılan Türkgenç, bir süre sonra elinde bıçakla geri döndü. Türkgenç, tartıştığı çalışanın üzerine yürürken, marketin diğer çalışanı Aydın Karay(28) araya girmek istedi. Kavga sırasında karnından ve bacağından bıçaklanan Karay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 6'ncı duruşması bugün görüldü. Duruşmaya sanık Yusuf Ceyhun Türkgenç tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada maktul Aydın Karay'ın annesi Fatma Karay, Büyükçekmece'de halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler'in annesi Gülüzar Sezer ve Balıkesir'de motokuryelik yaptığı sırada öldürülen Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman da hazır bulundu. Duruşmada söz alan maktulün annesi Fatma Karay, "Biz bu zulmü kabul etmiyoruz. Hakkari Yüksekova'dan kalkıp buraya geliyoruz. Oğlumun mezarını ziyaret edip dua ediyorum, rüyama girsin diye bekliyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının katılmaması nedeniyle duruşmayı 27 Mayıs'a erteledi. Mahkeme ara kararında; sanık avukatı bulunmaksızın duruşmanın sürdürülmesi yönündeki talepleri reddetti. Sanık avukatlarına, ileri sürdükleri mazereti belgeleyen doktor raporunu sunmaları için süre verildi. Ayrıca, mazeret bildirmeden duruşmaya katılmayan ve telefon aramalarına yanıt vermeyen Avukat hakkında, bağlı bulunduğu baro ve Türkiye Barolar Birliği'ne bildirimde bulunulmasına karar verildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre, sanık Yusuf Ceyhun Türkgenç'in alkollü bir şekilde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Caddesi'ndeki adreste bir zincir markete alışveriş için geldiği, market çalışanları ifadeleri alınan G.K., Ö.K., A.B. ve maktul Aydın Karay ile kasa düzeni, ambalaj konusunda tartıştığı, ifadesi alınan A.B.'nin sanığa kafa atması sebebiyle sanık Yusuf'un sinirlenerek aracına gittiği, aracından aldığı ele geçirilemeyen bıçakla tekrar markete girdiği belirtildi. İddianamede sanık Yusuf'un ilk önüne çıkan maktul Aydın Karay'ın sanığı gördüğü, maktul Aydın'ın kaçmasına ve sanık Yusuf'un elinde bıçak bulunur halde kendisini kovalamasına rağmen maktul Aydın'ın alışveriş arabasına takılıp düştüğü, maktulün ayağa kalktığı sırada sanık Yusuf'un maktul Aydın'ın hayati organlarının olduğu sağ karın boşluğuna öldürme kasıt ve saikiyle ele geçirilemeyen öldürmeye elverişli bıçağı sapladığı, maktulün yere düştüğü, can havliyle tekrar yerden kalkarak kaçmasıyla, sanığın bıçaklama fiillerini devam ettiremediği, sanığın olay yerinden aracına binerek kaçtığı, hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. İddianamede sanık Yusuf Ceyhun Türkgenç hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Bıçaklı Saldırı Davası Ertelendi - Son Dakika

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