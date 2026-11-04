Beylikdüzü Gürpınar'da dün sabah yayaya çarpan taksi şoförü kaçtı, polis arıyor - Son Dakika
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Beylikdüzü Gürpınar'da dün sabah yayaya çarpan taksi şoförü kaçtı, polis arıyor

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Beylikdüzü Gürpınar\'da dün sabah yayaya çarpan taksi şoförü kaçtı, polis arıyor
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Beylikdüzü Gürpınar\'da dün sabah yayaya çarpan taksi şoförü kaçtı, polis arıyor
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Beylikdüzü'nde Gürpınar Mahallesi'nde dün saat 07.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya taksi çarptı. Yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırılırken taksi şoförü kaçtı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı ve polis şoförü yakalamak için çalışma başlattı.

BEYLİKDÜZÜ'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya taksi çarptı. Taksi şoförü kaçarken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, seyir halindeki bir taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan yaya yaralanırken, taksi şoförü durmadan yoluna devam etti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya seyir halindeki taksinin çarptığı görüldü. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan taksi şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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