Beylikdüzü'nde Abart Egzoz Kullanan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Abart Egzoz Kullanan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Beylikdüzü\'nde Abart Egzoz Kullanan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde bir sürücünün aracında abart egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçti. Sürücü, polis ekiplerince yakalandı ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre 6 bin 439 lira para cezası kesildi. Araçta yapılan incelemede, kumandalı egzoz tertibatı bulundu ve egzoz sesinde değişiklik yapıldığı tespit edildi.

27.06.2024 10:49
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Beylikdüzü'nde aracında abart egzoz kullandığı belirlenen sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı Mahallesi'nde bir sürücünün, aracında abart egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü U.O. polis ekiplerince yakalandı.

U.O'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, araçta kumandalı egzoz tertibatı bulunduğu, egzoz sesinde bu şekilde değişiklik yapıldığı belirlendi.

Kaynak: AA

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