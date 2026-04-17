Beylikdüzü'nde Arama Kurtarma Tatbikatı

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, "Dirençli Kent Beylikdüzü" vizyonuyla ilçe belediyesi düzeyinde bir ilke imza atarak gerçek bir yıkım alanında 25 saat süren kapsamlı bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Gece ve gündüz senaryolarını içeren iki etaplı tatbikatta 8 ekip, 2 arama-kurtarma köpeği ve 121 kişi görev alırken, ekiplerin olası afet anında müdahale kabiliyeti ve koordinasyon test edildi.

Afetlere karşı güçlü bir kent kurma hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçe belediyeleri bazında bir ilke imza atarak 14-15 Nisan 2026 tarihlerinde gece ve gündüz senaryolarını içeren iki etaplı arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Beylikdüzü Kaymakamlığı ve sivil arama kurtarma ekiplerinin iş birliğiyle yürütülen bu kapsamlı çalışma, başta Beylikdüzü NEFES Arama Kurtarma Ekibi'nin olası afetlere karşı her daim hazır olması, ekip yönetimi ve müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla planlandı. Adnan Kahveci Mahallesi'nde kentsel dönüşüme girerek yıkılan 3 binanın enkazında düzenlenen ve gerçeği aratmayan tatbikat kapsamında ekipler; arama kurtarma, olay yeri yönetimi ve müdahale süreçlerini uygulamalı olarak deneyimledi. 25 saat kesintisiz süren arama kurtarma çalışması kapsamında 17 araç, 2 arama-kurtarma köpeği, 8 arama kurtarma ekibi ve 121 kişi alanda görev aldı. Ekipler arasında; Beylikdüzü NEFES Arama Kurtarma Ekibi, UMKE, Silivri Belediyesi'nin SAK Ekibi, Bayrampaşa Belediyesi'nin BAYRAK Ekibi bulundu. İstanbul AFAD Müdürlüğü'nün gözlemci olarak yer aldığı tatbikatta STK'lardan ise SAR, MAGAME ve ANDA görev başında bulundu. Tatbikat senaryosu kapsamında enkaz altından ekiplerce bir engelli vatandaş ve 5 yaralının tahliyesi yapıldı.

Çebi: Tüm hazırlıklarımızı eksiksiz tamamlamaya çalışıyoruz

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi de tatbikat alanını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde takip etti. İlçe belediyesi ölçeğinde ilk defa bu kadar kapsamlı bir tatbikat olduğuna dikkat çeken Çebi, "Mehmet Murat Çalık Başkanımızın afete ne kadar önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Tüm Türkiye'ye örnek olan bir model geliştirdi. İnşallah en kısa zamanda tekrardan görevinin başına gelecek ama gelene kadar biz yine hazırlıklarımızı tam gaz sürdüreceğiz. Önümüzde kaçınılmaz bir İstanbul depremi var. Biz de Beylikdüzü Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı eksiksiz tamamlamaya çalışıyoruz. Allah bu memlekete kötü bir afet yaşatmasın. Biz tam teşekküllü şekilde hazırlıklarımızı yapmak zorundayız. Katkı sunan, emek veren, sahada olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi bu alanda tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir belediye

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Şehla ise Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Afet riski üzerinde yaşayan bir ülkeyiz ve günbegün bu riskler artıyor. Deprem kuşağında bir ülke olsak da geçtiğimiz senelerde yaşadığımız pandemi ve sel vakalarına baktığımızda artık afetler de çeşitlenmeye başladı. Dolayısıyla bu çeşitlilik ve artış hızında sadece merkezi yönetimlerin değil, aynı zamanda yerel yönetimlerin de her türlü riske ve afete hazırlıklı hale geliyor olması gerekiyor. Biz bu yaklaşımla bugün burada ilçe belediyesi düzeyinde bir ilki gerçekleştirdik. Afet anında çalışan ama farklı sorumlulukları olan birlikleri, kurumları bir araya getirdik ve gerçek bir enkaz üzerinde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdik. Beylikdüzü Belediyesi bu güne kadar, bu alanda tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir belediye. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık her zaman, 'Ben hiçbir komşumu enkaz altında aramak istemiyorum' derdi. Biz de bu bilinçle tüm çalışmalarımızı kararlılıkla ve artırarak daha güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak bugün yapmamız gereken şey çok nettir; Belediye Başkanımızın ortaya koyduğu bu güçlü vizyonu ve kurumsal refleksi artırarak devam ettirmek ve daha güçlü hale getirmek. Bu bizim için bir emanet olmakla birlikte burada yaşayan her bir vatandaşımız için ana sorumluluğumuzdur."

NEFES KBRN Takımı da sahadaydı

Beylikdüzü Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Mehmet Metehan Çetintaş ise "14 Nisan 2026 tarihinde 14.00 itibariyle tatbikatımızı başlattık. Bu kapsamda arama kurtarma çalışma grubu olarak Beylikdüzü Belediyesi, bilgi ve kaynak yönetimi olarak Beylikdüzü Kaymakamlığı, beslenme çalışma grubu kapsamında Türk Kızılayı Beylikdüzü Şubesi, sağlık çalışma kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü, güvenlik ve trafik çalışma grubu kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyon merkezimizde ilk brifingini yaptı. Sonrasında ekiplerimiz enkaz bölgesine geldi. Burada arama kurtarma çalışması kapsamında 17 araç, 2 köpek ve 8 arama kurtarma ekibi görev aldı. Aynı zamanda NEFES Arama Kurtarma Ekibimizde 11 kişi KBRN eğitimi üzerine uzmanlığı bulunuyor. Her ne kadar kentsel arama kurtarma tatbikatı olsa da bir KBRN vakasını da senaryoya koyduk. 15 Nisan saat 15.00 itibariyle tatbikatımıza son verdik ve durum raporumuzu Belediye Başkan Vekilimiz ve Kaymakamımıza ilettik" dedi.