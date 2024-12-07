Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Beylikdüzü\'nde Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Beylikdüzü'nde bir binanın bodrum katında meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti.

07.12.2024 11:51
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Beylikdüzü'nde, bir binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi Topçu Sokak'taki 14 katlı binanın bodrum katındaki dairede, doğal gaz tesisatından kaynaklı bir patlama yaşandı.

Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları ve eşyalar etrafa yayıldı. Savrulan parçaların üzerine düştüğü araçlarda hasar oluşurken, apartmandaki bazı pencerelerin de camları kırıldı.

Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, sokaktaki elektrik ve doğal gaz akışını kesti.

Binada çalışma başlatan itfaiye ekipleri, bazı kişileri yaralı olarak kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binanın bodrum katındaki kapıcı dairesindeki kişiye ulaşılamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. İtfaiyenin yanı sıra AFAD, UMKE ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını arama kurtarma ekiplerinin eşlik ettiği çalışmalarda arama kurtarma köpeği de görev aldı.

Arama çalışmaları sonucunda kapıcı dairesinde hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, beton blokların altından çıkarılarak morga kaldırıldı.

"Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın saat 07.30 civarında yaşandığı belirtilerek, "Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokak'taki bir binanın bodrum katında doğal gaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullandı.

"Deprem gibiydi, patlamanın etkisiyle bir oturup kalktık"

Bina sakinlerinden Mustafa Baş, sabah saatlerinde patlama sesiyle uyandıklarını belirterek, "Deprem gibiydi, herhalde o patlamanın etkisiyle bir oturup kalktık. 9. katta oturuyoruz, binanın hali hiç hoş değil, eşyalar dağılmış vaziyette, sanki giriş katı yok gibi ama kolon ve perdelerde de bir şey gözükmüyor." diye konuştu.

Bloklarda toplamda 84 daire olduğunu anlatan Baş, "Bomba patlamış veya 99'daki depremde o yıkılma anındaki sesler gibiydi." dedi.

Köpeğiyle binayı tahliye eden Kadir Kalemci ise büyük bir patlama sesi duyduklarını anlatarak, "Biz merdivenlerden indik, asansörler patlamıştı çünkü onlar da kullanılmıyordu. Her yer darmadumandı, bir de çok duman vardı. İki kişiydik, bir de köpek vardı. Kapılar da çok kötüydü, açamadım ilk etapta. Su saatlerinin olduğu yerler patlamıştı." şeklinde konuştu.

Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan binadaki doğal gaz patlaması çevredeki apartmanların güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, patlama sonrası binadan kopan moloz parçalarının çevreye saçılması ve araçlara çarpması yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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