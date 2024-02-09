Arıza yapan metrobüsün şoförüne, karşı yönden gelen metrobüs çarptı! Hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Arıza yapan metrobüsün şoförüne, karşı yönden gelen metrobüs çarptı! Hastanede kurtarılamadı

Beylikdüzü'nde Edirne istikametine seyir halindeyken arızalanan metrobüsü kontrol etmek için taralı alanda durarak araçtan inen şoföre karşı yönden gelen metrobüs çarptı. Başından ağır yaralanan şoför kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

09.02.2024 04:42  Güncelleme: 07:51
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Beylikdüzü'nde seyir halindeyken arızalanan metrobüsü kontrol etmek için araçtan inen şoförü Eyüp Maytalman'a, karşı yönden gelen metrobüs çarptı. Kazada yaralanan Maytalman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

METROBÜS SEYİR HALİNDEYKEN ARIZALANDI

Kaza, 22.15 sıralarında Haramidere durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Eyüp Maytalman idaresinde bulunan metrobüs, Edirne istikametine seyir halindeyken arızalandı.

Arıza yapan metrobüsün şoförüne, karşı yönden gelen metrobüs çarptı! Hastanede kurtarılamadı

KARŞI YÖNDEN GELEN METROBÜS ÇARPTI

Bu sırada, metrobüsü kontrol etmek için taralı alanda durarak araçtan inen şoför Eyüp Maytalman'a, karşı yönden gelen H.A.'nın kullandığı metrobüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başından ağır yaralanan Maytalman'a ilk müdahalesini metrobüslerin içinde bulunan yolcular yaparken, ihbarla olay yerine gelen ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arıza yapan metrobüsün şoförüne, karşı yönden gelen metrobüs çarptı! Hastanede kurtarılamadı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada yoğun bakıma alınan Eyüp Maytalman, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arıza yapan metrobüsün şoförüne, karşı yönden gelen metrobüs çarptı! Hastanede kurtarılamadı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mesut Biner: Öncelikle şoföre Allah rahmet eylesin ailesine sabır versin diğer yaralılara geçmiş olsun ama şaşırdık mi hayır bu tarz olaylara inşallah 31 marttan sonra herşey gerçekten çok güzel olucak 42 105 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Mesut binet,böyle bir olayın ardından dahi siyaset yapıyorsun ya yazıklar olsun.swnki senin zihniyetindekiler istanbulu yönetirken hiç kaza olmuyordu,şaşırdıkmı hayır.istwnbulda yürüyen merdivenleri kasıtlı bozup hemen peşinden haber yaptınız,metrobüs kazası sonrası gencecik kızı gönderip yüzlerce ölü binlerce yaralı var diye paylaşım yaptırdınız.sadece yazık diyorum 69 21 Yanıtla
  • XYZ: Allah rahmet eylesin... Anlamadığım ksrsi yonden gelen metrobus nasil carpiyor? Bunlar ayri hatlarda degil mi arkadas? Demek devam etseydi ileride carpacakti? 11 3 Yanıtla
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Beylikdüzü, Eyüp, 3.Sayfa, Son Dakika

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