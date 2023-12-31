Beylikdüzü\'nde Polis Kovalamacası Sonucu Otomobil Kaza Yaptı

BEYLİKDÜZÜ'nde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobile çarparak takla attı. Plakasının sahte olduğu öğrenilen otomobilin içinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah bulundu. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi, Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği 34 HNA 171 plakalı otomobil, dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından, kaçan otomobil Hürriyet Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen üç araca çanparak takla attı. Yapılan kontrollerde otomobilde bulunan plakanın sahte olduğu öğrenilirken, otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ve silah bulundu. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, otomobilin olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.