Beylikdüzü'nde Rüşvet Çetesi Çökertildi

Beylikdüzü'nde aralarında vergi müfettişlerinin de bulunduğu kamu görevlilerine yönelik yürütülen soruşturmada, şüphelilerin rüşvet almaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, aralarında vergi müfettişlerinin de bulunduğu kamu görevlilerine yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "kişinin bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık", "bir bilişim sistemindeki var olan verileri başka bir yere gönderme" ile "rüşvet almak, vermek" suçlarından 16 kişinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Soruşturmada, şüphelilerin rüşvet aldığı anlara yönelik güvenlik kamerası görüntüleri ele geçirildi.

Dosyaya giren görüntülerde, bir masada evrak inceleyen iki kişiden birinin cebinden çıkardığı para destesini diğerine vermesi yer alıyor.

Başka bir görüntüde ise aynı kişinin, yanına gelen kişilere desteler şeklinde para verdiği görülüyor.

Farklı bir tarihteki görüntüde ise odaya giren bir kişinin cebinden çıkardığı paraları gizlice saymaya çalışması yer alıyor.

Soruşturma

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "kişinin bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık", "bir bilişim sistemindeki var olan verileri başka bir yere gönderme" ile "rüşvet almak, vermek" suçlarıyla ilgili çalışma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Beylikdüzü'nde aralarında vergi müfettişlerinin de bulunduğu bazı kamu görevlilerinin, düzenleyecekleri raporlar için vergi mükellefleriyle irtibata geçtikleri, ceza yazma tehdidiyle baskı kurarak, yüksek miktarlarda para talep ettikleri, bunları örgütlü ve planlı şekilde gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Bazı kişileri aracı kılarak şirket yetkilileriyle temasa geçen şüphelilerin, şirket hakkında olumsuz rapor düzenlenebileceğini öne sürerek, şirketin kapanacağı yönünde tehdit ve baskı uyguladıkları, bu yolla çok sayıda şirket yetkilisinin mağdur edildiği belirlenmişti.

Bu tespitler doğrultusunda düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli İstanbul'da, 1 şüpheli Bursa'da gözaltına alınmış, aramalarda ruhsatsız silah ile yaklaşık 3 bin 500 dolar ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklanmış, 2'si hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 4 zanlıyı yakalama çalışmalar ise sürüyor.