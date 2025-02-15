Beylikdüzü'nde Sevgililer Günü Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beylikdüzü'nde Sevgililer Günü Etkinliklerle Kutlandı

Beylikdüzü Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle sevgi temasını ön planda tutarak, konserler, bowling turnuvası ve atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

15.02.2025 09:53  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü etkinliklerle kutladı. Düzenlenen konser, ödüllü bowling turnuvası ve atölye çalışmalarında ortak dil sevgi oldu.

Beylikdüzü Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Belkısa ve Sadrettin Koç Gündüz Çocuk Bakımevi'ndeki öğrenciler, "Sevgi Günü" etkinliği kapsamında hazırladıkları gösterileri sergiledi.

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da minik öğrencileri yalnız bırakmadı. Çocukların sevgi ve ilgisiyle karşılanan Başkan Çalık, "Sevgi Günü ile ilgili izlediğim ne güzel gösteriydi. Bu kente sevgiyle yaklaşıyor, birlikte daha güzel bir gelecek inşa etmenin heyecanını yaşıyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü kutlu olsun" dedi.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nden hizmet alan öğrencilerin anneleri de "Sevgi Günü" etkinliğinde, kurabiye yapım ve çini atölyelerinde bir araya geldi. Etkinliğe katılan Zehra Çalık, "İnsanları, hayvanları sevdiğimizi söylüyoruz ama kendimizi ne kadar sevdiğimize de bakmamız lazım. Herkes kendine dönüp baktığında, kendini gerçekten tanımaya başladığında ve kendini sevmeye başladığında bu ışık etrafınıza yayılmaya başlıyor. O yüzden kendimizi tanımaya fırsat verelim. İçimizdeki gücü, ışığı fark edip onu yaymaya devam edelim" diye konuştu.

"Aşk'ın Senfonisi" Beylikdüzü'nde çaldı

14 Şubat akşamında ise BAKSM Beylikdüzü Sahnesi'nde yerini alan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, "Aşk'ın Senfonisi" konseri ile unutulmaz bir akşam yaşattı. 14 Şubat kapsamında ayrıca belediye tarafından "Sevgililer Günü Ödüllü Bowling Turnuvası" düzenlendi. İki gün süren ve 78 çiftin katıldığı turnuvanın sonunda kazananlara hediye çekleri verildi.

Kaynak: ANKA

Beylikdüzü Belediyesi, Sevgililer Günü, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Beylikdüzü, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Sevgililer Günü Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
07:48 Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
03:40 Trump’tan esir takas tehdidi: Gazze’ye ne olacağını bilmiyorum Trump'tan esir takas tehdidi: Gazze'ye ne olacağını bilmiyorum
09:50 İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje Vatandaşlar sabırsızlıkla bekliyor İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Vatandaşlar sabırsızlıkla bekliyor
12:53 Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
12:51 Kaan Ayhan’dan 1 yıl arayla aynı kırmızı kart Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı kırmızı kart
12:37 Çin’in son hamlesi Trump’ı çok kızdıracak Çin'in son hamlesi Trump'ı çok kızdıracak
12:26 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
12:17 Mahalleliye kızdı, duvarları bu yazıyla donattı Gören hak veriyor Mahalleliye kızdı, duvarları bu yazıyla donattı! Gören hak veriyor
12:06 Megastar Tarkan’dan romantik 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı Megastar Tarkan'dan romantik 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı
12:01 Devlet Bahçeli taburcu oldu Devlet Bahçeli taburcu oldu
11:56 Arkadaşı zannedip bir başka kadını öpünce sinirler gerildi Arkadaşı zannedip bir başka kadını öpünce sinirler gerildi
11:49 Güney Kore merkezli bankalardan dikkat çeken kripto hamlesi Güney Kore merkezli bankalardan dikkat çeken kripto hamlesi
11:49 Türkiye’den binlerce ton yumurta alacaklar Nedeni korkunç Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 10:52:04. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Sevgililer Günü Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.