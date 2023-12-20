Beylikdüzü\'nde komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü

BEYLİKDÜZÜ'nde komşular arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavga dönüştü. Bir kişi bacağından yaralanırken, olaya karışan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün 13.40 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre K.A., A.G., A.A., A.A. ile M.K. ve İ.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken olayda M.K. bacağından vuruldu. M.K'nın kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmada K.A.'nin eşi ile M.K. ve İ.A.'nın olaydan bir gün önce tartıştıkları tespit edildi. Olaya karışan, K.A., A.A., A.G., A.A., ve İ.A. gözaltına alınırken, 4 adet ruhsatsız tabanca ile bir adet havalı tabanca da ele geçirildi. Şüphelilerden A.G., A.A., K.A. ve A.A emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten Yaralama" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.