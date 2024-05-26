Beylikdüzü'nde silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla Büyükçekmece'deki evinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Mayıs'ta akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarının ardından çalışma başlattı.
Olay yerinde 3 boş kovan bulan ekipler, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.
Görüntülerden kimliği tespit edilen şüpheli F.M.Ç, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.
Evdeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 14 fişek, 16 kök Hint keneviri, 2 kilogram uyuşturucu ile kenevirlerin yetiştirilmesinde kullanılan düzenek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde silahlı kavgaya karışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?