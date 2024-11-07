Beylikdüzü'nde Silahlı Yaralama: 2 Tutuklama

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Beylikdüzü'nde bir kişinin kafede silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım'da Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir kafede yaşanan silahla yaralama olayına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, kafeye gelen 3 şüphelinin, daha önceden aralarında alacak meselesi olan bir kişiyle tartışmaya başladığını, olayın büyümesi üzerine şüphelilerden birinin silahla ateş ederek bu şahsı ayağından yaraladığını belirledi.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken olayın ardından kaçan 3 saldırganın kimliğini tespit eden ekipler, şüpheliler D.D, G.E. ve yaşı küçük M.Y.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.D. ve G.E. tutuklandı, M.Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, şüphelilerin kafede silahla ateş etme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.