Beylikdüzü Sahilinde Pitbull Saldırısı

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İstanbul Beylikdüzü sahilinde ailesiyle vakit geçiren Cem Mert Özer, alışveriş yapmak için büfeye yöneldiği sırada pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin sahibi gözaltına alındı, adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Köpek ise belediye görevlilerine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Cem Mert Özer'in Beylikdüzü Gürpınar sahilinde büfeye giderken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanmasına ilişkin çalışma yaptı. Köpeğin, büfe sahibi E.Ö.'ye ait olduğunu belirleyen ekipler, büfe sahibini gözaltına aldı. Emniyete bağlı Hayvan Durum İzleme ekiplerince tedbir amaçlı koruma altına alınan köpek, belediye görevlilerine teslim edildi.

KÖPEĞİN SAHİBİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"09.04.2024 tarihinde bazı ulusal basın ve sosyal medya platformlarında paylaşılan haber içeriği ile ilgili olarak; 07.04.2024 tarihi saat 17.00. sıralarında Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesinde bulunan bir büfe önünde C.M.Ö. isimli şahsın saldırgan bir hayvan tarafından yaralandığı belirlenmiş konu ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde; yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı ve şahsa ayağından 28 dikiş atıldığı anlaşılmış, saldırgan köpeğin E.Ö. isimli büfe sahibine ait olduğu tespit edilmesinin ardından şahıs yakalanmış, köpek ise Haydi ekiplerince tedbir amaçlı muhafaza altına alınarak belediye ekiplerine teslim edilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakılmıştır"