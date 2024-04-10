İstanbul Beylikdüzü sahilinde ailesiyle vakit geçiren Cem Mert Özer, alışveriş yapmak için büfeye yöneldiği sırada pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin sahibi gözaltına alındı, adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Köpek ise belediye görevlilerine teslim edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Cem Mert Özer'in Beylikdüzü Gürpınar sahilinde büfeye giderken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanmasına ilişkin çalışma yaptı. Köpeğin, büfe sahibi E.Ö.'ye ait olduğunu belirleyen ekipler, büfe sahibini gözaltına aldı. Emniyete bağlı Hayvan Durum İzleme ekiplerince tedbir amaçlı koruma altına alınan köpek, belediye görevlilerine teslim edildi.
KÖPEĞİN SAHİBİ SERBEST BIRAKILDI
Emniyetten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"09.04.2024 tarihinde bazı ulusal basın ve sosyal medya platformlarında paylaşılan haber içeriği ile ilgili olarak; 07.04.2024 tarihi saat 17.00. sıralarında Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesinde bulunan bir büfe önünde C.M.Ö. isimli şahsın saldırgan bir hayvan tarafından yaralandığı belirlenmiş konu ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde; yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı ve şahsa ayağından 28 dikiş atıldığı anlaşılmış, saldırgan köpeğin E.Ö. isimli büfe sahibine ait olduğu tespit edilmesinin ardından şahıs yakalanmış, köpek ise Haydi ekiplerince tedbir amaçlı muhafaza altına alınarak belediye ekiplerine teslim edilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakılmıştır"
Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü Sahilinde Pitbull Saldırısı - Son Dakika
Elazığ il protokolü, Ramazan Bayramı çerçevesinde Gazi Huzurevi sakinlerini unutmadı. Vali, milletvekili, belediye başkanı ve siyasi parti temsilcileri huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yingcheng kentinde bulunan 300 megavat basınçlı hava enerji depolama istasyonu Salı günü faaliyete geçti. Bu teknolojiyle enerji talebinin düşük olduğu zamanlarda yeraltı mağarasına hava pompalanacak, talebin arttığı zamanlarda ise basınçlı hava enerji üretmek üzere serbest bırakılacak. Süper güç bankası olarak adlandırılan istasyonun yılda 500 milyon kilovat-saat elektrik üretmesi bekleniyor.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Niğde'nin Değirmenli beldesinde toprağa verildi. Şehidin naaşı, ailesinin evine götürüldükten sonra belde meydanında düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, şehidin ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Tekirdağ Valiliği, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi nedeniyle vatandaşların dönüş yapacağı tarihlerde trafik tedbirleri alınacağını duyurdu. İstanbul ve Ankara illerine giden kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların belirli bir süre boyunca Tekirdağ'dan geçişlerine izin verilmeyecek.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve diğer daire müdürleri de katıldı.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?