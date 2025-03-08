Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'den Operasyon İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'den Operasyon İddialarına Yanıt

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, belediyeye yönelik operasyon iddialarının mesnetsiz olduğunu ve kamuoyu manipülasyonuna karşı hukuki haklarını kullanacağını belirtti. Güney, halkçı belediyecilik projelerinin bazı çevrelerde rahatsızlık yarattığını ifade etti.

08.03.2025 16:12  Güncelleme: 16:59
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(İSTANBUL) - Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik operasyon iddialarının mesnetsiz olduğunu belirterek, "belediye çalışanı olmayan ve daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birçok AK Partili belediyeye danışmanlık yapmış bir kişinin tutuklanmasının ardından kendisi ve belediye hakkında karalama kampanyası yürütülmek istendiğini" ifade etti.

İnan Güney, belediyeye yönelik iddiaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu vurgulayarak, "Beyoğlu Belediyesi'ne operasyon yapılacak" söyleminin kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğunu söyledi. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür girişimlere karşı hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını belirten Güney, "Beyoğlu halkının teveccühüyle göreve geldim ve bugüne kadar hesabını veremeyeceğim hiçbir icraatım olmadı" dedi.

Beyoğlu'nda doğup büyüdüğünü, siyasete Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nda başladığını ve CHP çatısı altında Beyoğlu İlçe Başkanlığı dahil birçok görev üstlendiğini hatırlatan Güney, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi CHP'nin bir neferi olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Kamu kaynaklarını halkın hizmetine sunduğumuz için bazı çevreler rahatsız"

Belediye yönetimini devraldıktan sonra Beyoğlu'nda halkçı belediyeciliği yeniden tesis ettiklerini vurgulayan Güney, kamu kaynaklarını halkın hizmetine sunmalarının bazı çevrelerde rahatsızlık yarattığını dile getirdi. "Emekli Evleri, Emekçi Evleri, öğrencilere beslenme paketleri, su sebilleri, ring seferleri ve Engelsiz Taksi gibi projelerimiz, kamu kaynaklarının halk lehine kullanılmasını istemeyenlerin tepkisini çekiyor" dedi.

Şahsına yönelik karalama kampanyalarının Beyoğlu halkı nezdinde karşılık bulmayacağını belirten Güney, "Beni tanıyan herkes bilir ki vatanın bölünmez bütünlüğüne bağlı, hukuk ve demokrasi ilkelerinden taviz vermeyen bir belediye başkanıyım. Terör ve şiddetin her türlüsüne karşıyım ve bunu herkes bilir. Kimse beni bu tür unsurlarla ilişkilendirmeye cüret edemez" şeklinde konuştu.

Beyoğlu'na hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan İnan Güney, "Sen doğru dur, eğri belasını bulur" sözünü hatırlatarak, "Şahsıma yönelik bu ucuz karalama çabalarının takdirini Beyoğlu halkına ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" ifadesinu kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'den Operasyon İddialarına Yanıt - Son Dakika

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