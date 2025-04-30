Beyoğlu Belediyesi'nde 1 Mayıs Coşkusu

(İSTANBUL)- Beyoğlu Belediyesi çalışanları, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nı Emekçi Evi'nde davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. Kutlamalara katılan Başkan Güney de "Beyoğlu'nu güzelleştiren, Beyoğlu'nun her karışına hizmet eden değerli mesai arkadaşlarım hepinizin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını kutluyorum" diyerek dayanışma mesajı verdi.

Beyoğlu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nı bu yıl coşkulu bir etkinlikle kutladı. İşçi sınıfının hak mücadelesinde simgesel bir anlam taşıyan bu özel gün, Beyoğlu'nda bir ilk olarak açılan Emekçi Evi'nde düzenlenen kutlamayla taçlandırıldı. Etkinlikte Beyoğlu Belediyesi çalışanları davul-zurna eşliğinde halaylar çekerek 1 Mayıs'ın birlik ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşadı. Kutlamaya katılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, emekçilerin yanında yer alarak tüm çalışanların bayramını kutladı. Başkan Güney, "Bu kent emekle güzelleşiyor. Tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun" diyerek dayanışma mesajı verdi. Kutlamalar sırasında işçilere köfte ekmek ve ayran ikram edildi.

"Beyoğlu'nu güzelleştiren mesai arkadaşlarım hepinizin 1 Mayıs bayramını kutluyorum"

Etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Döktükleri terle Beyoğlu'nu güzelleştiren, Beyoğlu'nun her karışına hizmet eden, kadınlara, çocuklara, gençlere Beyoğlu Belediyesi'nin hizmetini götüren değerli mesai arkadaşlarım öncelikle hepinizin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutluyorum. Biz bugüne kadar verdiğimiz emeğin mücadelesini, emekçinin mücadelesini birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma hissettirebildiysem, onlar bizim belediye başkanlığı dönemimizde kendilerini farklı, özel ve mutlu hissettiyse; bu mutluluğunu evine, çocuklarına götürebildiyse eğer o zaman ben kendimi başarılı bir belediye başkanı olarak addediyorum. Geldiğimiz günden beri belediyecilikte bir hat çizmeye çalıştık. Hep beraber Beyoğlu Belediyesi İstanbul'da değil, Türkiye'de işçi ve emekçi dostu sosyal belediye endeksli bir hatta otursun. Beyoğlu Belediyesi dendiğinde herkesin aklına sosyal belediyecilik gelsin diye elimizden geldiğince proje ürettik, hizmet açtık. Bu çizgiyi de başkanlığımız boyunca devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.