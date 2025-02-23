Beyoğlu Belediyesi'nden Şehit Aileleri ve Gazilerle Vefa Buluşması

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(İSTANBUL)- Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, şehit aileleri ve gazilerle vefa buluşması kapsamında kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Güney, "Burada İnan Güney belediye başkanı olarak konuşuyorsa, bu bayrak burada dalgalanıyorsa, bu toprak benim diyebiliyorsak, okullarımız açıksa, bu işyeri benim diyorsak, Türkiye Cumhuriyeti bugün ayaktaysa şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıya Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıbrıs Gazisi Celal Cavit Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Şehit Yakınları ve Gazi İlişkileri Şube Müdür Yardımcısı Tuba Eroğlu'nun yanı sıra Beyoğlu'nda ikamet eden şehit yakınları ve gaziler katıldı.

İnan Güney: Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz kendini yalnız hissetmesin

Beyoğlu Belediyesi bünyesinde Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Şefliği'ni kurduklarını ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Şehitlerimizi unutmadığımızı göstermek için Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Şefliğimizi kurduk. Göreve gelir gelmez böyle bir birime ihtiyaç olduğunu ve 30 yıl boyunca kurulmadığını, bunun çok büyük eksiklik olduğunu gördük. Yılın bir günü, adet yerini bulsun diye değil, 365 gün şehit yakınları ve gazilerimizin iyi gününde zor gününde, hastalığında sağlığında yanında olalım istedik. Göreve geldiğimizde Beyoğlu'nda kaç şehit ve gazi olduğunu dahi bilmiyorduk. Şimdi tek tek telefon açarak, tek tek ev ziyaretleri yaparak kayıt altına alıyoruz" dedi. Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Şefliği'nin kurulma amacının şehit yakınları ve gazileri yalnız bırakmamak olduğunun altını çizen Güney, "Beyoğlu'nda şehit yakınlarımız ve gazilerimiz kendini yalnız hissetmesin. Ne olursa olsun, bir sıkıntısı, bir zorluğu, bir ihtiyacı, bir talebi olursa belediyeden kime ulaşabilirim diye dertlenmesin. Beyoğlu Belediyesi sizindir, kapısı sonuna kadar açık. İnan Güney'i kardeşiniz, evladınız, yeğeniniz olarak görün, belediye başkanı değil bir kardeşiniz olarak yanınızdayım" dedi.

"Birbirimize kan akrabalığı ile olmasada vatan sevgisi ile bağlıyız"

Beyoğlu'ndaki şehit kabirlerini ziyaret ederek, kabirlerin bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini belirten Güney konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ateş düştüğü yeri yakıyor. O nedenle biz en azından bundan sonra şehitlerin emaneti olarak gazilerimize sahip çıkma adına üzerimize düşeni yapalım, o manevi rahatlığı yaşayalım. Çünkü biz biliyoruz ki burada İnan Güney belediye başkanı olarak konuşuyorsa, bu bayrak burada dalgalanıyorsa, bu toprak benim diyebiliyorsak, okullarımız açıksa, bu işyeri benim diyorsak, Türkiye Cumhuriyeti bugün ayaktaysa şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Sizler sadece şehitlerin ve gazilerin değil hepimizin akrabasınız artık. Hepimizin annesi, babası, yeğeni, kuzenisiniz. Burada hep birlikte vatan sevgisi etrafında, bayrak sevgisi etrafında birleşmiş insanlarız. Birbirimize kan akrabalığı ile olmasa da vatan sevgisi ile bağlıyız. ve bu akrabalık her şeyden daha kıymetlidir. Bugün burada bizlerle bir arada olduğunuz için tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca vatan ve bayrak onuru için mücadele eden şehitlerimizi ve siz değerli gazilerimizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum."

"Şehit ve gaziler vurulunca değil unutulunca ölür"

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik de Başkan İnan Güney ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, "Şehitler ve gaziler vurulunca değil ve unutulunca ölür. İşin en acı tarafı bu. Fakat biz unutturmadık ve unutturmayacağız. Bu salonda bulunan bir kısım şehit ailelerimizin evlatları vatan uğruna can verdiler, kahraman gaziler uzuvlarını kaybettiler, bunlar hiç kolay şeyler değil. İnsanların hayatlarına 45 saniyelik bir haberle giriyorsunuz, sonra unutuluyorsunuz. Aslında asıl hayat bundan sonra başlıyor. Yalnızlık, bir evladın yitirilişi, bir gazinin yaşadığı travmalar, sosyal hayata adaptasyon… Hepimiz yaşadık hepimiz yaşıyoruz. Sorumluluğu sadece birilerinin üzerine yıkmak doğru değil ya da kendi kendimize bizim bunları aşmamız söz konusu değil. Bize nefes olacak, el tutacak, ayak olacak bir güç lazım" şeklinde konuştu. Program, konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.