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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydanı'nda Vatandaşlara Bilgilendirme Çalışması Yaptı - Son Dakika
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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydanı'nda Vatandaşlara Bilgilendirme Çalışması Yaptı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda vatandaşlara uyuşturucu maddenin zararları, hırsızlık ve KADES uygulaması hakkında bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı. Ayrıca, narko tırda ziyaretçilere uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili görsel videolar izletildi ve polisler tarafından internet kullanımı, hırsızlık, sahte para ve güvenli internet kullanımı konularında bilgi verildi. Vatandaşlar, eğitimli dedektör köpeklerine yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydanı\'nda Vatandaşlara Bilgilendirme Çalışması Yaptı
24.01.2024 - 15:13,
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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda vatandaşlara uyuşturucu maddenin zararları, hırsızlık ve KADES uygulaması hakkında bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, Taksim Meydanı'nda "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Uyuma Projesi", "Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi" ve KADES uygulamasının kullanımı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Bu kapsamda narko tırda ziyaretçilere, uyuşturucu madde bağımlığının zararlarıyla ilgili hazırlanan görsel videolar izletildi.

Görevli polisler, internet kullanımı, hırsızlık, sahte para ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgi vererek broşür dağıttı.

Bilgilendirme noktasına gelen vatandaşlar da buradaki eğitimli dedektör köpeklere yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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