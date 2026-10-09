Beyoğlu'nda camideki çantadan 5 bin avro ve 3 bin dolar çalan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda bir camide içinde para olan çantanın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim'de Kocatepe Mahallesi'ndeki bir cami içerisinde hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine çalışma yaptı.

İncelemelerde, bir kişiye ait çantanın içerisinde bulunan 5 bin avro, 3 bin ABD doları ve 5 bin Suudi riyalinin çalındığı belirlendi.

Ekiplerce, 24 farklı iş yerinden 620 dakikalık kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu kimlik bilgileri tespit edilen E.Ş. (41), Esenler'deki evinde operasyonla yakalandı.

Şüphelinin evindeki aramada 2 avro, 190 Suudi riyali, 14 bin 200 TL, 2 cep telefonu, 1 akıllı saat, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Ekipler, ele geçirilen ruhsatsız tabancanın sahibi Y.B'yi de (45) evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.Ş. tutuklandı, Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.