Beyoğlu'nda drone destekli uygulamada 3 bin 868 kişi sorgulandı, 22 kişi yakalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda drone destekli uygulamada 3 bin 868 kişi sorgulandı, 22 kişi yakalandı

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Beyoğlu\'nda drone destekli uygulamada 3 bin 868 kişi sorgulandı, 22 kişi yakalandı
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Beyoğlu\'nda drone destekli uygulamada 3 bin 868 kişi sorgulandı, 22 kişi yakalandı
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Beyoğlu'nda 100 polisle yürütülen drone destekli uygulamada 3 bin 868 kişi GBT sorgusundan geçirildi, aranan 22 kişi yakalandı. Aramalarda uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – BEYOĞLU'nda 100 polisin katılımıyla gerçekleştirilen drone destekli asayiş uygulamasında 3 bin 868 kişinin sorgusu yapıldı, aranan 22 kişi yakalandı. Aramalarda uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. İş yerleri ve araçların da denetlendiği uygulamada, çeşitli ihlaller nedeniyle para cezaları kesildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim saat 23.00 ile 25 Ekim saat 02.00 arasında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Drone destekli uygulamaya 100 polis katıldı. Ekipler, 3 bin 868 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı. Denetim sırasında çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı.

UYUŞTURUCU PARA VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Uygulama kapsamında yapılan aramalarda 242,38 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 240 bin 200 lira, 200 avro ve 200 dolar ele geçirildi. Ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 65 fişek, 2 yivsiz av tüfeği ve tüfeklere ait 2 şarjör bulundu.

İŞ YERLERİ VE ARAÇLAR DENETLENDİ

Ekipler, 24 umuma açık eğlence yeri, 2 daire, 13 park ve bahçe ile 7 cami ve mezarlığı kontrol etti. Yüksek sesle çevreye rahatsızlık veren 9 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 15 bin 876 lira, dilencilik ve çeşitli seyyar satış faaliyetlerinde bulunan 30 kişiye ise toplam 52 bin 920 lira idari para cezası uygulandı. Trafik denetimlerinde de 29 araç ve 10 motosiklete cezai işlem yapıldı.

15 İŞLETMEYE İŞLEM YAPILDI

Vergi memurları tarafından 6 eğlence yerine toplam 1 milyon 148 bin lira para cezası kesilmesine yönelik işlem yapıldı. 'Tütün mamulleri kullanımı', 'Faaliyet konusuna aykırılık', 'Mesul müdürlük belgesinin bulunmaması', 'Sigortasız işçi çalıştırılması' ve diğer mevzuat ihlalleri nedeniyle 15 işletme hakkında idari işlem uygulandı.

Kaynak: DHA
3. SayfaBeyoğluGüncelSon Dakika

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