Beyoğlu'nda Kadınlara Ücretsiz Hukuki Destek Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyoğlu'nda Kadınlara Ücretsiz Hukuki Destek Protokolü İmzalandı

Geniş Video İzle

Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Barosu ile imzaladığı iş birliği protokolü ile kadınlara hukuki destek sağlama amacı güdüyor. Kadına yönelik şiddetin arttığı bu dönemde, kadınların adalete erişimini kolaylaştırmak için Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi hizmete girdi.

06.12.2024 13:06  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Kadına yönelik şiddetin arttığı süreçte Beyoğlu'nda önemli bir adım atıldı. Kadınlara ücretsiz hukuki destek verilmesi amacıyla Beyoğlu Belediyesi ile İstanbul Barosu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kadına yönelik şiddet olaylarının arttığı bu günlerde Beyoğlu'nda önemli bir adım atıldı. Beyoğlu Belediyesi yeni hizmete açtığı Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi'nde, kadınların adalete erişimini kolaylaştırmak ve hukuki destek almalarını sağlamak amacıyla İstanbul Barosu ile iş birliği protokolü imzaladı. Beyoğlu Belediyesi'nin başkanlık binasında gerçekleştirilen törende iş birliği protokolü, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu tarafından imzalandı.

"Kadınlar bu protokolle kendilerini çok daha güçlü ve güvende hissedecekler"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, imza töreninde yaptığı konuşmasında işbirliği protokolünün önemine değinerek, "Umudumuz Kadın Dayanışma Merkezlerine ihtiyaç duyulmayan bir ülkede yaşamak. Ancak kadına yönelik şiddetin gazetelerde, televizyonlarda boy boy olduğu bu dönemde bizlerin kadınların arkasında dimdik durmamız gerekiyor. Bu anlamda İstanbul Barosu'nun desteği bizler için çok kıymetli, Beyoğlu'ndaki kadınlar için çok kıymetli. İnanıyorum ki kadınlar bu protokolle kendilerini çok daha güçlü ve güvende hissedecekler. Çünkü arkalarında Beyoğlu Belediyesi, yanlarında İstanbul Barosu ile çok daha güçlü şekilde kendilerini savunabilecekler" dedi.

"Baro olarak her türlü destek kuşkusuz sonuna kadar verilecektir"

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise "Bu protokol ile iş birliğimizin daha çok pekişmesini, çeşitlenmesini ve ilerletilmesini diliyorum. Beyoğlu Belediyesi'nin yeni yönetimi, Beyoğlu'nun tarihsel konseptine, kültürel ve demokratik yapısına uygun yönetimin iş başına gelmiş olması Beyoğlu'nun geleneksel kimliğine kavuşması açısından son derece önemli. Bizim baro olarak yapabileceğimiz her türlü destek kuşkusuz sonuna kadar verilecektir" şeklinde konuştu.

Kadınların hukuki haklarına erişiminde kolaylık

Protokol çerçevesinde, Beyoğlu ilçesinde ikamet eden kadınlar, talep etmeleri halinde hukuki hakları konusunda danışmanlık hizmeti alabilecek. Adli yardıma başvuru şartlarını taşıyan kadınlar ise İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu'na yönlendirilecek. Kadın Danışma ve Yaşam Merkezi'nde, Baro Adli Yardım Bürosu tarafından görevlendirilecek avukatlar düzenli olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunacak. Ayrıca, gerekli hukuki ve ekonomik şartları karşılayan kadınlar için dava süreçlerinin başlatılması konusunda destek verilecek.

Kaynak: ANKA

Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Barosu, Yerel Yönetim, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Şiddet, Hukuk, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Kadınlara Ücretsiz Hukuki Destek Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı
13:19 Rusya, Suriye için ne yapacak Lavrov geçiştirdi, Putin’in vakti yok gibi Rusya, Suriye için ne yapacak? Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok gibi
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:20 Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
19:30 Merkez Bankası’ndan sürpriz karar İndirime gidildi Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
19:09 İstikamet Şam Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü
18:40 Dursun Özbek, İtalya’da manşet oldu Dursun Özbek, İtalya'da manşet oldu
18:32 İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler Genç kadının verdiği cevap bomba İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 14:19:30. #1.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Kadınlara Ücretsiz Hukuki Destek Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.