Beyoğlu'nda kahvecide sipariş sırası kavgası - Son Dakika
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Beyoğlu'nda kahvecide sipariş sırası kavgası

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Beyoğlu'ndaki bir AVM'deki kahvecide üç kadın arasında sipariş sırası anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Polis tarafları karakola davet etti ve her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Taraflar serbest bırakıldı ancak adli işlemler devam ediyor.

24.06.2024 18:15
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(İSTANBUL) - Beyoğlu'nda bir AVM'deki kahvecide üç kadın arasında sipariş sırası anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. O anlar saniye saniye görüntülenirken, polis tarafları karakola davet etti. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Haklarında "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından işlem yapılan taraflar serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay 20 Haziran'da yaşandı. Bir kahvecide siparişlerini almaya çalışan A.A., N.A, ile Ç.H  arasında önce sözlü tartışma yaşandı. A.A., ve N.A, kendilerinden sonra geldiklerini belirtikleri Ç.H'nin siparişi daha önce almalarına itiraz etti. Görevli de sorunun kendisinden kaynaklandığını belirterek tartışmayı uzatmamaya çalıştı. Ancak devam eden tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. O anlar da kameralara yansıdı.

Olay yerine gelen polis tarafları karakola götürürken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Haklarında "kasten yaralama" ve hakaret" suçlarından işlem yapılan taraflar serbest bırakıldı. Adli işlemler ise dosya üzerinden devam ediyor.

Beyoğlu\'nda kahvecide sipariş sırası kavgası
Kaynak: ANKA

Beyoğlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda kahvecide sipariş sırası kavgası - Son Dakika

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