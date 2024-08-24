Kilisedeki haçı çalan hırsızdan akılalmaz savunma: Sevgilime verecektim - Son Dakika
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Kilisedeki haçı çalan hırsızdan akılalmaz savunma: Sevgilime verecektim

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Beyoğlu'nda kiliseye giren bir kişi, ibadet için kullanılan haçı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin haçı sevgilisine vermek için çaldığını söylediği öğrenildi.

24.08.2024 14:36
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Beyoğlu'nda bir kilisede gerçekleşen hırsızlık olayında şüpheli, çaldığı haçı sevgilisine vermek için çaldığını söyledi. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

KİLİSEDEKİ HAÇI ÇALDI

Olay, Hüseyinağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi'nde bulunan bir kilisede meydana geldi. Kilise görevlileri haçın yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını izledi. Görevliler haçın çalındığını görünce polise haber verdi. Kiliseye giden polis ekipleri, görüntüleri inceledikten sonra şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

PARKTA YAKALANDI

Ekipler, şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra taksiye binerek Fatih Kemalpaşa Mahallesi'ne gittiğini belirledi. Ekipler, şüpheliyi parkta otururken yakaladı.

SEVGİLİSİNE VERMEK İÇİN ÇALMIŞ

Gözaltına alınan şüphelinin 37 suç kaydı olduğu tespit edildi. Karakolda ifadesi alınan şüpheli, haçı sevgilisine vermek için çaldığını söyledi. Haç kiliseye teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli "Mabetten Hırsızlık" suçundan tutuklandı. Öte yandan, hırsızlık anları kilisenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kiliseye giren hırsız bir süre kilisede oturuyor. Daha sonra haç sembolünün bulunduğu noktaya giden hırsız sembolü çalarak kiliseden ayrılıyor.

Kilisedeki haçı çalan hırsızdan akılalmaz savunma: Sevgilime verecektim
Kaynak: DHA

3-sayfa, Beyoğlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilisedeki haçı çalan hırsızdan akılalmaz savunma: Sevgilime verecektim - Son Dakika

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