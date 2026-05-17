Beyoğlu'nda Motosiklet Kundaklama Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyoğlu'nda Motosiklet Kundaklama Olayı

Beyoğlu\'nda Motosiklet Kundaklama Olayı
17.05.2026 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mazlum Y., tartıştığı kişinin motosikletini ateşe verdi. 4 motosiklet yandı, şüpheli tutuklandı.

BEYOĞLU'nda Mazlum Y. (21), iddiaya göre bir kafede oturduğu sırada motosikletiyle yanlarından geçen Dilovan Ç.'yle (26) 'Gereksiz gaza basma' nedeniyle tartıştı. Olaydan 2 gün sonra arkadaşıyla birlikte motosikletle olay yerine gelen şüpheli, yanıcı madde sıkarak Dilovan Ç.'ye ait motosikleti ateşe verdi. Alevler park halindeki 3 motosiklete daha sıçrarken 4 motosiklet yangında kullanılamaz hale geldi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin ifadesinde, "Alkollüydüm. Tartıştığım için motosikleti yaktım" dediği öğrenildi. Tutuklanan şüphelinin motosikleti kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası olmayan bir motosikletle olay yerine gelen 2 şüpheliden biri, yanıcı madde sıktığı motosikleti ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyürken, park halindeki 3 motosiklete de sıçradı. Yangında Dilovan Ç.'ye ait motosikletin yanı sıra Çetin Ç. (36), Kaan Ş. (26) ve Zübeyir A.'ya (44) ait motosikletler de yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken olayda yaralanan olmadı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda plakası olmayan motosikletle olay yerine gelen 2 şüphelinin, motosikleti ateşe verdikten sonra kaçtıkları belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin Mazlum Y. ve İslam A. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda Mazlum Y. gözaltına alındı.

DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayı birlikte gerçekleştirdiği belirlenen İslam A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerden Mazlum Y.'nin 'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama', İslam A.'nın ise 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan Mazlum Y.'nin, olaydan 2 gün önce bir kafede oturdukları sırada Dilovan Ç.'ye ait motosikletin yanlarından geçerken gereksiz şekilde gaza bastığını, bu nedenle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde, olay günü alkollü olduğunu, arkadaşıyla birlikte olay yerine gittiklerini ve elindeki kolonya benzeri spreyle motosikleti ateşe verdiğini anlattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mazlum Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle olay yerine gelen 2 şüpheliden birinin park halindeki motosiklete yanıcı madde sıkarak ateşe verdiği, ardından olay yerinden kaçtıkları anlar görülüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Motosiklet Kundaklama Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Zonguldak’ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi
Aston Villa Liverpool’u paramparça etti Aston Villa Liverpool'u paramparça etti
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
Sakarya’da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı Sakarya'da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı
Galatasaray’da unutulmayacak şölen Herkes bu anları konuşuyor Galatasaray'da unutulmayacak şölen! Herkes bu anları konuşuyor
Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu
Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı

09:09
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23’e çıkarıyoruz
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz
09:06
Antalya’da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
08:33
“Fazla mesai“ tuzağı Kartal Belediyesi’nde 50 milyonluk vurgun iddiası
"Fazla mesai" tuzağı! Kartal Belediyesi'nde 50 milyonluk vurgun iddiası
08:21
“Süper El Nino“ geliyor Türkiye için korkutan senaryo
"Süper El Nino" geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
07:08
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı İran detayı dikkat çekti
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı! İran detayı dikkat çekti
05:50
2 bin rakımda yetişen çaşır mantarı altınla yarışıyor
2 bin rakımda yetişen çaşır mantarı altınla yarışıyor
05:47
Bolivya’da hükümet karşıtı protestolarda 57 kişi gözaltına alındı
Bolivya'da hükümet karşıtı protestolarda 57 kişi gözaltına alındı
02:56
Nijerya’da düzenlenen terör saldırısında 17 polis öldü
Nijerya'da düzenlenen terör saldırısında 17 polis öldü
02:49
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision’u Bulgaristan kazandı
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı
01:48
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti
01:42
Eurovision’da İsrail’in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı
Eurovision'da İsrail'in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 09:46:01. #7.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Motosiklet Kundaklama Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.