Beyoğlu'nda Noel Bayramı Kutlaması: Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Noel Bayramı Kutlaması: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

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Beyoğlu'nda St. Antuan Kilisesi'nde düzenlenen geleneksel Noel Bayramı kutlamalarında, farklı inanç ve kültürlerin bir arada var olmasının önemi vurgulandı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, bir arada yaşama kültürüne dikkat çekerek Noel'in birlik, beraberlik ve kardeşlik anlamına geldiğini belirtti.

25.12.2024 14:22  Güncelleme: 14:26
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(İSTANBUL) - Beyoğlu'nun farklı inanç ve kültürleri bir arada barındıran yapısı, Noel kutlamalarına da yansıdı. St. Antuan Kilisesi'nde düzenlenen geleneksel Noel Bayramı kutlamalarına katılan Başkan İnan Güney, "Noel, doğum demektir; birlik, beraberlik ve kardeşlik demektir. Hepinizin Noel Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Hristiyan dünyasının Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul ettiği Noel Bayramı, İstanbul'un çok kültürlü ilçesi Beyoğlu'nda barış ve kardeşlik mesajlarıyla kutlandı. Beyoğlu'nun simge yapılarından St. Antuan Kilisesi'nde düzenlenen geleneksel Noel ayini, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Ayinde ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu ve dualar edildi. Katolik cemaati temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda turist de etkinliğe ilgi gösterdi. Kutlamalara katılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, bir arada yaşama kültürüne vurgu yaptı.

"Noel, doğum demektir; birlik, beraberlik ve kardeşlik demektir"

Beyoğlu'nun yıllardır farklı dinlerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir hoşgörü merkezi olduğuna belirten Başkan İnan Güney, "Beyoğlu; camileri, kiliseleri, cemevleri ve sinagoglarıyla bütün dinlerin kendini özgürce ifade edebildiği bir yerdir. Bugün de Noel Bayramını kutlamak için sizlerle birlikteyim. Noel, doğum demektir; birlik, beraberlik ve kardeşlik demektir. Bugün, bütün iyi duygularımızı göğe haykırma günüdür. Hepinizin Noel Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. 2025 yılının Beyoğlu'muza, Türkiye'mize ve tüm insanlığa sevgi, barış, kardeşlik ve dayanışma getirmesini diliyorum" dedi.

Beyoğlu\'nda Noel Bayramı Kutlaması: Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Noel Bayramı Kutlaması: Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika

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