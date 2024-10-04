Beyoğlu'nda Taciz Davasında Yeni Gözaltılar - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Taciz Davasında Yeni Gözaltılar

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Beyoğlu'nda bir kadını taciz eden iki şüpheli gözaltına alındı. Kadının şikayeti geri çekmesi tepki çekti.

04.10.2024 20:57
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(İSTANBUL) - Beyoğlu'nda bir kadını taciz eden, salıverilmelerinin ardından haklarında yeniden gözaltı kararı verilen 2 şahıstan biri Mersin'de diğeri de İstanbul'da yakalandı.

Savcılık, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir kadını taciz eden ve polislerce yakalanıp serbest bırakılan iki şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüpheliler, İ.Ş.'nin 'şikayetinden vazgeçmesi' üzerine serbest bırakıldı. Olaya dair görüntülerse sosyal medyada tepki çekti. Adalet Bakanlığı tepkiler üzerine başsavcılığın iki şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı çıkardığını duyurdu. Şüphelilerin 'cinsel saldırı', 'kasten yaralama', 'mukavemet', 'gasp' ve 'otomobil hırsızlığı' gibi suçlara karıştığı öğrenildi.

Beyoğlu\'nda Taciz Davasında Yeni Gözaltılar
Kaynak: ANKA

Adalet Bakanlığı, Güvenlik, Beyoğlu, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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