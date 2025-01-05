Beyoğlu'nda Taksiciye Silahlı Tehdit: Olayın Ardından Tutuklandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Taksiciye Silahlı Tehdit: Olayın Ardından Tutuklandı

Beyoğlu\'nda Taksiciye Silahlı Tehdit: Olayın Ardından Tutuklandı

Beyoğlu'nda bir taksi şoförünün aracından inmek için açtığı kapıya çarpan Ramazan A., kaza sonrası taksiciye tehditler savurdu. Olay yerinden ayrılan Ramazan A. daha sonra silahla taksiyi aradı ve havaya ateş açtı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

05.01.2025 10:27  Güncelleme: 10:34
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Doğan Can CESUR/ -BEYOĞLU'nda Ramazan A., otomobiliyle seyrettiği sırada taksi şoförü Şevki Sağkol'un araçtan inmek için açtığı kapıya çarptı. İddiaya göre kaza sonrası aracından inen Ramazan A. tartıştığı taksi şoförünü, "Biz Diyarbakır çocuğuyuz seni vuracağım" sözleriyle tehdit etti. Kazadan sonra ayrılan ve motosikletle olay yerine tekrar gelen Ramazan A. silahla sokak sokak aradığı taksiciyi bulamayınca havaya 4 el ateş açıp kaçtı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay, 16 Aralık Pazartesi günü saat 23.40 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 5 yıldır taksi şoförlüğü yapan Şevki Sağkol (63) 34 TCG 03 plakalı taksisini otelin önüne park etti. Sağkol'un araçtan ineceği sırada açtığı kapıya, Ramazan A.'nın sürdüğü 34 FAJ 243 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu araçlarda hasar oluşurken, sürücüler tartışmaya başladı.

'SENİ VURACAĞIM' DİYEREK TEHDİT ETTİ

Edinilen bilgiye göre, tartışma sırasında Ramazan A., Sağkol'a "Biz Diyarbakır çocuğuyuz seni vuracağım" diyerek tehdit etti. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Olaydan yaklaşık 45 dakika sonra Ramazan A., motosikletle caddeye geri geldi. Esnaflara ve vatandaşlara taksi şoförü Sağkol'u soran Ramazan A., elinde silahla sokak sokak dolaştı ancak bulamadı. Motosiklete binen Ramazan A. havaya 4 el ateş açtıktan sonra uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlik tespiti yapılan saldırgan Ramazan A. 3 gün sonra olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyette susma hakkını kullandı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Adli işlemleri yapılan Ramazan A.'nın 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından poliste 5 kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Ramazan A., 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Taksiciye Silahlı Tehdit: Olayın Ardından Tutuklandı - Son Dakika

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