Beyoğlu'nda Tasavvufi Hayat Sergisi Açıldı

25.02.2026 17:58
Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü, tasavvufi yaşamı tanıtan sergiyi İstanbul'da açtı.

İstanbul Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsünün hazırladığı "İstanbul'da Tasavvufi Hayat" sergisi Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde açıldı.

Mutasavvıfların yaşadığı mekanlar, gündelik hayatları ve kullandıkları eşyalara odaklanan sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlendi.

Enstitünün müdürü Hatice Pamukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığının "Maarif'in Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında programlar gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "Biz de geleneksel sanatlarımızı geleceğe taşıyacak çalışmaları sürdürüyoruz. Enstitü olarak da bugün sergimizin açılışını gerçekleştirdik." dedi.

Sergide çok kıymetli hocaların rehberliğinde yapılan eserlerin yer aldığını aktaran Pamukoğlu, "Moda tasarımı alanında yapılan kostümler, tekkelerin günlük hayatında kullandığı objeler, nesneler ve bunların replikalarıyla tüm kurum atölyelerimizle işbirliği içerisinde ortaya çıkan eserler var. Bugün beşincisini gerçekleştiriyoruz bu serginin. Tüm eserler kurumumuzda, danışman hocalarımızın nezaretinde birebir aslını yaşatacak, taşıyacak ve gelecek kuşaklara nakledilecek şekilde çalışıldı." ifadelerini kullandı.

Pamukoğlu, tasavvufi hayat içerisinde incitmemek ve incinmemek şiarının yer aldığını belirterek, "Biz de bu eserlere kültürel ve sanatsal yaklaşımda bulunduk. Amacımız kendi kültürümüzün değerlerini gelecek kuşaklarımıza aktarmak. Şu anda İstanbul'da faaliyet gösteren tekkelerin özelliklerini yansıtacak eserleri çalıştık." diye konuştu.

"Gönül coğrafyamız olan yerlere de taşımayı düşünüyoruz"

Tekkelerin herkese kucak açan, herkesi kucaklayan, olabildiğince mütevazı bir yaşam şekliyle hayatlarını sürdürdüklerini kaydeden Pamukoğlu, "Bizim geleneğimizde ve köklerimizde, medeniyetimizde olan bu özelliklerin aslında günümüzde de gelecek kuşaklara aktarılması adına ve misyonumuz gereği bu tür çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İstanbul'un kültürüyle tasavvuf kültürünün buluşması adına da böyle bir çalışmaya imza attık." değerlendirmesinde bulundu.

Hatice Pamukoğlu, sergiyi yurt dışında da açmak istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Batı Trakya, Arnavutluk, Makedonya yani Balkan Türklerinin yaşadığı bölgelerde sergilemek istiyoruz. İlk açtığımız sergimizde oradan bir grup, yelekleriyle beraber küçük bir sema gerçekleştirdi. Çok beğenildi. Biz tabii ki kültürümüzü tanıtmak ve gelecek kuşaklara da aktarmak adına özellikle de gönül coğrafyamız olan yerlere de taşımayı düşünüyoruz."

Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Prof. Dr. Ruhi Ayangil, Prof. Dr. Süleyman Berk, Nilgün Gencer, Dr. M. Sinan Genim, Gökhan Parçalı ve Elisabeth Strub Madzar sergiye danışmanlık yapan isimler arasında yer aldı.

Tasavvuf kültürüne sanatsal, mimari ve estetik bir zeminde ışık tutmayı hedefleyen sergide, nakış, hat ve tezhip, giyim üretim teknolojileri, kuyumculuk ve el sanatları atölyelerinde üretilen 110 eser yer alıyor.

Sergi, 13 Mart'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

