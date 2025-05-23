Beyoğlu'nda Tünelde Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Tünelde Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Beyoğlu\'nda Tünelde Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
23.05.2025 15:19
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Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nde ters yönden giren cip, motosiklete çarptı; sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hasan YILDIRIM- Doğan Can CESUR/İSTANBUL, BEYOĞLU'ndaki Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'ne ters yönden giren cip, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bölgedeki alt geçit çalışmaları sebebiyle yanlış yöne dönen Burak Ak idaresindeki 34 SL 061 plakalı cip, ters yönden tünele girdi. Hatalı olduğunu fark etmesi üzerine sürücüsünün tünelden çıkmak için manevra yaptığı cip, tünelde seyreden Emrullah Çalboğa idaresindeki motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nde trafik bir süre tek şeritten verildi. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Cip sürücüsü Burak Ak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Tünelde Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Tünelde Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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