Beyoğlu\'nda Yılbaşı Kutlamaları İçin Güvenlik Önlemleri Alındı

Beyoğlu'nda yılbaşı kutlamaları için alınacak güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve çevresine bariyerler yerleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce alınan tedbirler çerçevesinde Taksim Meydanı ve çevresi ile İstiklal Caddesi'ne çıkan sokakların başına demir bariyerler konuldu.

Gazi Parkı'ndaki güvenlik noktasında ise polis ve TOMA'lar hazır bekletiliyor.

Söz konusu tedbirler kapsamında saat 14.00'ten itibaren Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar, Tak-ı Zafer ve Sıraselviler caddeleri, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikameti ve Ömer Hayyam Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler Kemeraltı, Meclis-i Mebusan ve Dolmabahçe caddelerini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücüler ise Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı takip ederek Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek.