 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beyoğlu'nda Yılbaşı Kutlamaları İçin Güvenlik Önlemleri Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'nda Yılbaşı Kutlamaları İçin Güvenlik Önlemleri Alındı

Beyoğlu'nda yılbaşı kutlamaları için alınacak güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve çevresine bariyerler yerleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce alınan tedbirler çerçevesinde Taksim Meydanı ve çevresi ile İstiklal Caddesi'ne çıkan sokakların başına demir bariyerler konuldu. Gazi Parkı'ndaki güvenlik noktasında ise polis ve TOMA'lar hazır bekletiliyor. Söz konusu tedbirler kapsamında saat 14.00'ten itibaren Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar, Tak-ı Zafer ve Sıraselviler caddeleri, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikameti ve Ömer Hayyam Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak. Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler Kemeraltı, Meclis-i Mebusan ve Dolmabahçe caddelerini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücüler ise Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı takip ederek Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek.

Beyoğlu\'nda Yılbaşı Kutlamaları İçin Güvenlik Önlemleri Alındı
31.12.2023 - 12:41,
Abone Ol

Beyoğlu'nda yılbaşı kutlamaları için alınacak güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve çevresine bariyerler yerleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce alınan tedbirler çerçevesinde Taksim Meydanı ve çevresi ile İstiklal Caddesi'ne çıkan sokakların başına demir bariyerler konuldu.

Gazi Parkı'ndaki güvenlik noktasında ise polis ve TOMA'lar hazır bekletiliyor.

Söz konusu tedbirler kapsamında saat 14.00'ten itibaren Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar, Tak-ı Zafer ve Sıraselviler caddeleri, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikameti ve Ömer Hayyam Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler Kemeraltı, Meclis-i Mebusan ve Dolmabahçe caddelerini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücüler ise Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı takip ederek Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstiklal Caddesi, İstanbul, Beyoğlu, Taksim, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Yılbaşı Kutlamaları İçin Güvenlik Önlemleri Alındı - Son Dakika


12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:56
Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan 'fantezi' savunması Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

Son Dakika
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 12:52:40. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Yılbaşı Kutlamaları İçin Güvenlik Önlemleri Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement