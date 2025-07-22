Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası

Beyoğlu\'nda zincirleme trafik kazası
22.07.2025 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı, olay yerine acil ekipler sevk edildi.

Beyoğlu'nda, İETT'ye bağlı 2 Özel Halk Otobüsü ile çöp kamyonunun da aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si hafif olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden İETT'ye bağlı 2 Özel Halk Otobüsü, çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zincirleme trafik kazasında 2'si temizlik görevlisi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, ambulansa alınan 2 kişinin tedavisi ise ayakta yapıldı.

Görgü tanığı Hüseyin Demirci, basın mensuplarına, hızlı gelen İETT otobüsünün çöp kamyonu ile onun arkasındaki 2 temizlik görevlisine çarptığını anlattı.

Otobüsün çöp kamyonunun ardından taksiler ile hafif ticari araçlara vurduğunu aktaran Demirci, çarpmanın etkisiyle diğer araçların da kazaya karıştığını söyledi.

Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy olay yerine gelerek, bölgede inceleme yaptı.

Öte yandan ekipler olay yerindeki araç kaldırma çalışmalarını tamamladı.

Tarlabaşı Bulvarı'nda, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından kontrollü sağlanan trafik akışı normale döndü.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, İETT otobüsünün hafif ticari araca çarparak sürüklemesi, ardından da çevredekilerin olay yerine gidiş anları yer alıyor.

Başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde ise İETT otobüsünün ticari araca çarptıktan sonra bir taksiye vurması, taksinin de önünde seyreden hafif ticari araca çarpması bulunuyor.

Hafif ticari aracın çarpmanın etkisiyle iki yolun ortasındaki demir bariyerlere çıkması, çevredeki yayaların da kaçışması görüntülerde yer alıyor.

İETT'den açıklama

İETT'den yapılan açıklamada ise Taksim- Ataköy hattında çalışan Özel Halk Otobüsü'nün kazaya karıştığı, kazadan sivil araçların etkilendiği kaydedildi.

Kazada yaralananların olduğu aktarılan açıklamada, "Özel Halk Otobüsü kazasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve emniyet ekiplerince idari ve teknik inceleme derhal başlatılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT tarafından kazadan etkilenen vatandaşlarımızla yakinen ilgilenilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Beyoğlu, Güncel, trafik, Polis, Kaza, İETT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
’53 derece’ uyarısı yapılan Antalya’da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı '53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir’de yakalandı Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir'de yakalandı
Trabzonspor’da Saul Niguez transferi iptal Uçağa binmekten son anda vazgeçti Trabzonspor'da Saul Niguez transferi iptal! Uçağa binmekten son anda vazgeçti
Yer: Konya ’’Bize iş yaptırmıyorsunuz’’ deyip polislere saldırdılar Yer: Konya! ''Bize iş yaptırmıyorsunuz'' deyip polislere saldırdılar
Ukraynalı yetkili, Putin’e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu Ukraynalı yetkili, Putin'e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye’yi parçalanmış görmek istiyor ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye'yi parçalanmış görmek istiyor
Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı
Okan Buruk isim verdi: Ahmetcan’ı transfer etmeyi düşünmüyoruz Okan Buruk isim verdi: Ahmetcan'ı transfer etmeyi düşünmüyoruz

13:03
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret
Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
12:24
Türkiye’nin son hamlesi İsrail’de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
10:49
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
17:26
Manisa’da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
Manisa'da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
17:13
Sakarya’da dün başlayan orman yangını Bilecik’e sıçradı
Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı
17:10
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi
17:07
Lamine Yamal’ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
Lamine Yamal'ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
16:58
’’Kanseri yenince statta balon uçurur muyuz’’ diyen Duygu Özdin’den acı haber
''Kanseri yenince statta balon uçurur muyuz?'' diyen Duygu Özdin'den acı haber
16:48
“Kapıkule’de diplomatik plakalı araçta yasaklı madde“ iddiasına yalanlama
"Kapıkule'de diplomatik plakalı araçta yasaklı madde" iddiasına yalanlama
16:48
E-devlet üzerinden organ bağışı yapılabilecek
E-devlet üzerinden organ bağışı yapılabilecek
16:40
“200’ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği“ iddiası yalanlandı
"200'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği" iddiası yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 13:58:23. #7.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.