Beyoğlu Sineması'nda Sinema Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyoğlu Sineması'nda Sinema Buluşması

14-17 Kasım'da Beyoğlu Sineması'nda 'Sinema ve Görsel Sanatlar Buluşması' düzenleniyor.

11.11.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu Sineması, bu hafta "Sinema ve Görsel Sanatlar Buluşması"na ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Vecdi Sayar küratörlüğündeki özel seçki filmler ve sinema profesyonelleri ile söyleşilerin yer alacağı program, 14-17 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Programda 14 Kasım'da Derviş Zaim'in "Cenneti Beklerken" filmi ve Tayfun Pirselimoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Yol Kenarı" filmi gösterilecek.

Ardından saat 18.00'de "Sinemada Görsel Sanatlar" başlıklı söyleşide Derviş Zaim, Mahmut Fazıl Coşkun ve Tayfun Pirselimoğlu konuşma yapacak.

Etkinlik kapsamında 15 Kasım'da yönetmen Florian Henckel von Donnersmarck'ın "Asla Gözlerini Kaçırma (Never Look Away)" filmi, Mary Harron'un "Dali Diyarı (Daliland)" filmi ve Kouther Ben Hania'nın "Derisini Satan Adam (The Man Who Sold His Skin)" filmi izlenebilecek.

Gösterimlerden sonra saat 18.00'de "Sinemad Görüntü" söyleşisinde Meryem Yavuz, Reis Çelik ve Uğur İçbak konuşmacı olarak yer alacak. 16 Kasım'da da Ruben Östlund'un "Kare (The Square)", Julian Rosefeldt'un "Manifesto" filmi ve Stanley Tucci'nin "Son Portre (Final Portrait)" adlı yapımı beğeniye sunulacak.

Aynı gün "Sinemada Tasarım" söyleşisine Meral Efe Yurtseven, Yunus Emre Yurtseven ve Kezban Arca Batıbeki konuk olacak.

"Sinema ve Görsel Sanatlar Buluşması"nın son günü 17 Kasım'da ise Christopher Jenkins'in "Meraklı Kedinin 10 Yaşamı", Will Sharpe'ın "Louis Wain'in Renkli Dünyası (The Electrical Life of Louis Wain)" filmi ile Ayşe Ünal ile Mehmet Kurtuluş'un "Kötü Kedi Şerafettin" filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Aynı gün "Canlanan Çizgiler Canlandırma Sinemamız" başlıklı söyleşide Bülent Üstün, Ayşe Ünal, Mehmet Kurtuluş ve Nazlı Eda Noyan konuşacak.

Etkinliğin ücretsiz biletleri, "İstanbul Senin" uygulamasından temin edilebilir.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, istanbul, Beyoğlu, Güncel, Sinema, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu Sineması'nda Sinema Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi
12:52 Mehmet Ali Erbil’in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi
12:25 Bakan Tunç’tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
11:50 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
20:33 Muslera, Mourinho’ya kapıyı gösterdi Muslera, Mourinho'ya kapıyı gösterdi
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 14:11:26. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu Sineması'nda Sinema Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.