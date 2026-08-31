Beyoğlu'nda masaj ücreti tartışmasına ilişkin taksi sürücüsü yakalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda masaj ücreti tartışmasına ilişkin taksi sürücüsü yakalandı

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Beyoğlu'nda Mısır uyruklu bir kişi ile internetten 8 bin lira karşılığında masaj hizmeti almak üzere anlaştığı bir kadın ve yanındakilerin karıştığı tartışmayla ilgili taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda Mısır uyruklu bir kişi ile internetten 8 bin lira karşılığında masaj hizmeti almak üzere anlaştığı bir kadın ve yanındakilerin karıştığı tartışmayla ilgili taksi sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, 29 Ağustos'ta Hacımimi Mahallesi'nde yaşanan olayda Mısır uyruklu A.M.K.M.S'nin (29) internet üzerinden 8 bin lira karşılığında masaj hizmeti almak üzere bir kadınla anlaştığı ve kadını Beyoğlu ilçesinde bulunan bir işletmeye çağırdığı tespit edildi. İşletmeye iki kadının geldiği ve A.M.K.M.S'den 16 bin lira talep etmeleri üzerine aralarında tartışma çıktığı belirlendi.

Olay sırasında 3 bin 500 liranın ticari taksiye ait POS cihazından çekildiği, kadınların ayrılmak istediği sırada yaşanan arbede sonucu A.M.K.M.S'nin hafif şekilde yaralandığı anlaşıldı.

Olaya ilişkin Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu taksi sürücüsü S.Ö. (37) yakalandı.

"Nitelikli yağma" suçundan hakkında işlem başlatılan şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda masaj ücreti tartışmasına ilişkin taksi sürücüsü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda masaj ücreti tartışmasına ilişkin taksi sürücüsü yakalandı - Son Dakika
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