Beypazarı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anaokulu Öğrencileri Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu\'nda Etkinlikte

Anadolu Üniversitesi'nde Geleneksel Satranç Turnuvası Düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Kulübü tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi amaçlanan satranç turnuvasının ilki Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye alanında gerçekleştirildi. Turnuvaya çok sayıda öğrenci katılım gösterdi ve müsabakalar gün boyu devam etti. Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere belge ve madalya takdim edildi. Başarılı olan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'ni temsil etmek üzere Moskova Şehir Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Satranç Turnuvası'na katılacaklar.