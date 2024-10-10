Beypazarı Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı

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Beypazarı Belediyesi, belediyenin adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye adına okullar için yardım toplandığına dair iddiaların olduğu belirtildi.

Belediyenin bu konuda herhangi bir çalışması olmadığı kaydedilerek, "Sizlerden, sadece resmi kanallarımızdan yapılan duyurulara güvenmenizi rica ediyoruz. Olası şüpheli durumlarla karşılaşmanız halinde lütfen yetkili mercilere bildirimde bulununuz." ifadeleri kullanıldı.