Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Sürücü Kurslarını Ziyaret Etti

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Ankara'nın Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, sürücü kurslarına ziyarette bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uslu, 18 Ocak'ta yapılacak direksiyon sınavı öncesinde sürücü kurslarına ziyarette bulunarak, yapılan çalışmalar ve sınav alanı ile ilgili bilgi aldı.

Uslu, yeni yönetmelik gereği yenilenen sınav alanları ile motor alanlarını yerinde gördüğünü belirterek, bu denetimlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü denetim ve kontrolünde bulunduğunu belirtti.