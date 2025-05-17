Beypazarı\'na Fide Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı ilçesindeki vatandaşlara domates ve biber fidesi dağıttı.

Yukarı Sanayi Bölgesi'nde bulunan Fen İşleri Daire Başkanlığı, Beypazarı Yol ve Asfalt Şefliği merkezindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA işbirliğiyle domates ve biber fidelerinin dağıtımına başlandı.

Çiftçi Hasan Yılmaz, yaptığı konuşmada, kendilerine fide desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına teşekkür etti.