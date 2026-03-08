Beypazarı\'na Yoğun Ziyaretçi Akını

Ankara'nın tarihi İpekyolu üzerinde bulunan, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış Beypazarı ilçesine hafta sonu gelen ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Tarihi han ve hamamları, konaklarıyla öne çıkan Beypazarı'na yerli ve yabancı ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

Ziyaretçilerden Galip Yaman, yaptığı açıklamada, ilçeyi gezmekten keyif aldıklarını belirterek, "Hava çok güzeldi. Alışveriş yaptık ve caddelerde yabancı ziyaretçiler gördük." dedi.