Beypazarı ilçesinde 22 Mayıs\'ta elektrik kesintisi olacak

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 22 Mayıs'ta elektrik kesintisi olacağı bildirildi.

İlçedeki elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, "Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışması" nedeniyle yarın bazı mahallelerde elektrik kesintisi yapılacak.

22 Mayıs Çarşamba 09.30 ile 17.00 saatleri arasında, Fasıl, Başağaç, Gürağaç, Yeşilağaç ve ilçe merkezindeki Hacıkara mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerine, 09.30 ile 13.00 saatleri arasında Oymağaç Mahallesine, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Kızılcasöğüt ve Macun mahallelerine elektrik verilemeyecek.