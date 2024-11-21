Beypazarı\'nda Ağız ve Diş Sağlığı Semineri

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Beypazarı'nda "Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" dolayısıyla "Ağız ve Diş Sağlığı Semineri" gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi ile Ankara Diş Hekimleri Odasınca düzenlenen seminerde, Ankara Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Ahu Eser Eset konuşma yaptı.

Eset, 22 Kasım'ı içine alan haftanın "Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" olarak kabul edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu hafta kapsamında toplumumuzu bilinçlendirmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan birini güzel ilçeniz Beypazarı'nda gerçekleştiriyoruz. Ağız sağlığı, günümüzde her geçen gün, bütün vücudu etkileyen, her türlü durumla ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde ve bu çalışmalarda ortaya çıkan veriler kapsamında, sağlık ağızdan başlıyor."