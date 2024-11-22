Beypazarı\'nda Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde 7'nci kattaki balkondan düşen Aynur Basman (60), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Hacıkara Mahallesi Özdemir Sitesi'nde meydana geldi. Öğretmenlik yapan kızının evinde torununa bakan Aynur Basman, 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Basman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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