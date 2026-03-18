Beypazarı\'nda Çanakkale Deniz Zaferi\'nin yıl dönümü kutlandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Kaymakam Ünal Coşkun, Garnizon Komutanı Üsteğmen Seyit Tayyar Arvas ve Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay, anıta çelenk sundu.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinden sonra katılımcılar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda, devam eden programda, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan etkinlikler sahnelendi.