Beypazarı\'nda Cumhuriyet Bayramı\'nın 103. yıl dönümü için Suluhan\'da sergi açıldı

Beypazarı'nda Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü için Suluhan'da sergi açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beypazarı'nda Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü için Tarihi Suluhan Kervansarayı'nda fotoğraf sergisi açıldı. Sergide Cumhuriyet'in ilanından bugüne ilçedeki kutlamalara ait siyah beyaz fotoğraflar ve öğrenci resimleri yer alıyor, sergi hafta sonuna kadar gezilebilecek.
ANKARA AA) - Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Tarihi Suluhan Kervansarayı'nda "Fotoğraflarla Cumhuriyet Bayramı" sergisi açıldı.
Sergide, Cumhuriyet'in ilanından bugüne Beypazarı'ndaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin siyah beyaz fotoğraflar ile öğrencilerin yaptığı resimler yer alıyor.
Sergi, hafta sonuna kadar ziyaret edilebilecek.
Kaynak: AA
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