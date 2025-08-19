Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Türkiye İş Bankası ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle gerçekleştirilen "Meraklı Tohum Atölyesi", çocuklardan ilgi gördü.
Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde salonda düzenlenen atölye etkinliğinde, çocuklara saksılara fidan dikilmesine ilişkin bilgiler verildi.
Etkinlikte, çocuklar kendilerine verilen saksılara çiçek tohumları ekti.
Atölyede çocuklara, fidan dikimi ve çiçek yetiştirilmesi gibi konularda bilgiler verildi.
Etkinliğe katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkez Müdürü Nejat Uzunoğlu, Türkiye İş Bankası Beypazarı şubesinin yetkililerine etkinlik için teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Meraklı Tohum Atölyesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?