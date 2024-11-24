Ankara'nın Beypazarı ilçesinde müftülükçe düzenlenen sabah namazı buluşmalarında öğretmenler, bir araya geldi.
İncili Cami'sinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda emekli ve çalışan öğretmeler tarihi camide sabah namazı kıldı.
Beypazarı Müftüsü Ahmet İnciler namazın ardından yaptığı konuşmada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinin katılımıyla sabah namazının bereketli geçtiğini belirterek tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Daha sonra öğretmenler, kahvaltı yaptı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Öğretmenler Günü Sabah Namazı - Son Dakika
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