Beypazarı\'nda Ramazan Ayı Denetimleri

Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in ramazan ayında da devam eden Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Platform üyeleri cuma namazı sonrasında Hacı Bayram Veli Camisi'nde basın açıklaması yaptı. Harun Özçelik, İsrail'in 6 aydır katliamlarına devam ettiğini ve Müslümanların hiçbir kutsalına saygı göstermeyerek ramazanda da katliamlarını sürdürdüğünü belirtti. Özçelik, 7 Ekim'den itibaren 32 bin masum insanın katledildiğini ve hayatını kaybedenlerin yüzde yetmişinin çocuk ve kadın olduğunu anımsattı. Platform üyeleri, Filistin'de ölenler için dua okudu.