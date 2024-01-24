Beypazarı\'nda şehit öğretmenin hayatını anlatan film gösterildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi gösterildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce şehit öğretmeni anmak için Beypazarı Belediyesi Mustafa Cankara Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen gösterimde filmi izleyen öğrenci ve öğretmenler, duygu dolu anlar yaşadı.

Kaymakam Vedat Yılmaz ile ilçe protokolü üyeleri de filmi, izleyenler arasında yer aldı.